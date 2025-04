Stand: 02.04.2025 07:24 Uhr Giftiger Rauch in Edewecht: Neun Menschen müssen in Klinik

In Edewecht (Landkreis Ammerland) sind neun Menschen wegen einer rauchenden Phosphorgranate ins Krankenhaus gebracht worden. Unter ihnen waren nach Angaben der Polizei auch drei Kinder. Passanten hatten am Dienstagnachmittag Rauch von einer Wiese aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Wie ein Sprecher mitteilte, stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Rauch von einer Phosphorgranate kam. Weißer Phosphor sei hochgiftig, so die Feuerwehr. Neun Menschen waren mit dem Rauch in Kontakt gekommen. Alle wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun, woher die Granate stammt und wieso sie zu rauchen begonnen hat.

