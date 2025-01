Gewalt an Schule: 14-Jährige von Mitschülerinnen angegriffen Stand: 28.01.2025 18:17 Uhr An der Oberschule Sande (Landkreis Friesland) soll es zum wiederholten Mal zu Gewalt unter Schülerinnen gekommen sein. Jetzt liegt offenbar eine 14-Jährige im Krankenhaus.

Die Polizei bestätigte eine körperliche Auseinandersetzung an der Oberschule am vergangenen Donnerstag. Gegen 13.10 Uhr soll es zu Streitigkeiten zwischen sechs Mädchen gekommen sein, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Es lägen Strafanzeigen vor. Die Mädchen seien teilweise schon polizeilich bekannt. Zunächst hatte die Polizei berichtet, dass zwei Mädchen leichte Verletzungen erlitten hätten. Möglicherweise sei ein Mädchen aber schwerer verletzt als zunächst angenommen, sagte Polizeisprecher Ole Peuckert auf Nachfrage des NDR Niedersachsen.

Offenbar Bedrohung im Gruppen-Chat

Die Mutter der beiden verletzten Mädchen sagte dem NDR Niedersachsen, der Angriff sei ein Racheakt gewesen. Ihr 14-jähriges Kind habe Hirnblutungen und Blutergüsse in der Lunge davongetragen. Sie sei außer Lebensgefahr, aber schwer traumatisiert. Auch ihre andere Tochter sei bei dem Angriff verletzt worden. Beide Töchter sollen Teil einer Gruppe aus 15 Mädchen gewesen sein. Sie und ein weiteres Mädchen hätten sich aber abgespalten, nachdem ihre Mütter gewaltverherrlichende Videos in Gruppenchats entdeckt hatten. Die Rede sei von IS-Videos, die die Hinrichtung von Menschen zeigen, so die Mutter. Auch sollen Mädchen aus der Gruppe gefordert haben, dass eine Lehrerin hingerichtet werden müsse. Beides zeigten die Mütter der Mädchen, die sich von der Gruppe distanziert hatten, bei der Polizei an. Die Schule habe ebenfalls die Drohung gegenüber der Lehrerin angezeigt, teilte die niedersächsische Landesschulbehörde auf Anfrage des NDR Niedersachsen mit. Die "Nordwest-Zeitung" hatte zuerst über den Fall an der Oberschule berichtet.

IS-Videos sind laut Polizei nicht bestätigt

Im Bereich der Oberschule ist es laut Polizei seit Januar 2024 zu zwölf Körperverletzungsdelikten gekommen, die teilweise von denselben Personen angezeigt wurden. Die Verbreitung von IS-Videos in Gruppenchats bestätigte die Polizei nicht - sprach aber von der Verbreitung eines Videos im November 2023, das eine "gewaltverherrlichende Tat" zeigt. Die Ermittlungen dauern Polizeiangaben zufolge an.

Hamburg zu Sande: "Vollkommen inakzeptabel"

Der Fall aus Sande hat auch Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) auf den Plan gerufen. "Eine solche Gewalttat ist vollkommen inakzeptabel", sagte Hamburg. "Wir sind gerade dabei, den Fall aufzuklären, natürlich ist auch die Polizei an einem solchen Fall dran." Das werde sicherlich strafrechtlich verfolgt. "Und auch die Schule wird jetzt diskutieren, welche Ordnungsmaßnahmen sie an dieser Stelle ergreift."

