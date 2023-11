Gesunkener Frachter "Sabine": Bergung wird zum Geduldspiel Stand: 21.11.2023 09:52 Uhr Die im Emder Hafen gesunkene "Sabine" liegt noch immer im Wasser. Heute soll das Wrack eingedockt werden. Experten können dann untersuchen, warum das Schiff sank.

Bei der Bergung des Frachters "Sabine" im Emder Hafen kommt es weiterhin zu Verzögerungen. Eigentlich soll das havarierte Schiff heute auf einer tauchfähigen Schwimmplattform eindocken. Nach Informationen des NDR Niedersachsen ist die dafür benötigte Pier jedoch durch ein anderes Schiff belegt und kann erst ab 14 Uhr freigegeben werden. Derweil sollen am Bug der "Sabine" zusätzliche Luftsäcke angebracht werden, da durch eine Bruchstelle in den Seitenwänden Wasser eintritt. Spezialisten hatten das havarierte 85 Meter lange Schiff an die Oberfläche gebracht. Wenn es im Trockenen liegt, wollen Experten die Unglücksursache untersuchen. Danach soll das Schiff in Dänemark verschrottet werden.

Lehm und Schlick erschwerten Heben der "Sabine"

Den Frachter an die Wasseroberfläche zu bekommen, hatte das Bergungsteam viel Zeit gekostet. Die "Sabine" hatte im Hafenbecken in elf Metern Tiefe in Lehm und Schlick festgesteckt. Über Stunden waren die Fachleute am vergangenen Freitag damit beschäftigt, den Sog zu lösen. Bergungsleiter Stephan Müller verglich es mit einem Gummistiefel, der im Matsch steckt. "Sie ruckeln und ruckeln und ruckeln - und irgendwann ist der Stiefel frei." Erst in der Nacht zu Samstag kam der Bug der "Sabine" dann an die Wasseroberfläche. "Wir haben den Schlick überlistet", sagte Müller.

"Sabine" sollte schon am Freitag auftauchen

Wäre alles nach Plan gelaufen, hätte das Schiff bereits am Freitagvormittag wieder auftauchen sollen. 20 große Luftsäcke, ein Schwimmponton und ein Kran sollten das Wrack eigentlich nach oben befördern. Doch dabei kam es zu Problemen an dem Ponton, das am Heck der "Sabine" befestigt war. Offenbar war das Gewicht des Frachters höher als erwartet - ein Stahlträger hatte sich verbogen und mehrere Schweißnähte lösten sich. Starker Wind hatte die Arbeiten am Sonntag erschwert.

Frachter mit 1.100 Tonnen Splitt beladen

Die "Sabine" war am 5. Oktober am Emder Südkai gesunken, nachdem sie zuvor 1.100 Tonnen Splitt aufgenommen hatte. Die Ladung wurde in den vergangenen Wochen aufwendig per Bagger aus dem Hafenbecken geholt und abtransportiert.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version dieses Artikels hatten wir geschrieben, dass die "Sabine" auseinandergebrochen ist. Dies ist jedoch nicht ganz korrekt. Wie die Experten vor Ort am Freitag erklärten, ist das Schiff zwar stark durchgebogen, es gebe aber keine zwei Teile des Wracks. Der Frachter hänge wie an einer Art seidenem Faden zusammen.

