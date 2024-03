Gesperrte A27: Verkehr soll ab heute wieder fließen Stand: 27.03.2024 00:00 Uhr Die Vollsperrung der A27 zwischen Hagen und Uthlede soll heute Nachmittag aufgehoben werden. Im Februar war die Fahrbahn wegen eines maroden Grabendurchflusses abgesackt, sie musste saniert werden.

Das beschädigte Stahlrohr unter den Fahrbahnen wurde durch einen Kunststoffdurchfluss ersetzt. Der Bach fließe bereits seit vergangener Woche wieder unterhalb der Autobahn hindurch, hieß es von der Autobahn GmbH am Dienstag. Am Mittwoch sollen noch letzte Arbeiten auf den Fahrspuren erledigt werden. Der Osterreiseverkehr könne dann ungehindert fließen und auch für Spezial- und Schwerlasttransporte in die Häfen sei die Autobahn dann wieder frei. "Uns ist klar, bei einer Vollsperrung zählt jeder Tag", sagte Cord Lüesse, Direktor der zuständigen Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH. Die Bauarbeiten seien im Schichtbetrieb an sechs Tagen in der Woche gelaufen.

A27-Vollsperrung wegen eines maroden Stahlrohrs

Ursprünglich sollte die A27 erst einen Tag später, an Gründonnerstag wieder freigegeben werden. Der Zeitplan und die Kosten der Bauarbeiten blieben laut der Autobahngesellschaft im vorgesehenen Rahmen. Rund drei Millionen Euro werde die Reparatur kosten, die durch das marode Stahlrohr unter der Autobahn notwendig wurde. Die A27 war seit dem 21. Februar voll gesperrt, weil sie sich abgesenkt hatte. Schwertransporte durften in dieser Zeit auch an Sonntagen die Umleitungen befahren. Die Autobahn verbindet unter anderem Bremen, Bremerhaven und Cuxhaven. Sie ist wichtig für die Anbindung an die Häfen und wird besonders auch von Schwertransporten der Windkraftindustrie genutzt.

