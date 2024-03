Stand: 04.03.2024 08:23 Uhr Geruch nach faulen Eiern: Stadtwerke suchen bei Bremen Gaslecks

Der Netzbetreiber wesernetz überprüft von Montag bis Freitag das Gasnetz rund um Bremen. In den Ortschaften Schwanewede, Osterholz-Scharmbeck, Ritterhude, Lilienthal sowie in Achim, der Samtgemeinde Thedinghausen, Stuhr und Weyhe versetzt das Unternehmen das Gas mit deutlich mehr Geruchsstoffen als üblich. Undichte Stellen oder Gaslecks können so besser ausfindig gemacht werden. Das Erdgas rieche dann stärker schwefelig, teilt das Unternehmen mit. Vergleichbar ist das mit dem Geruch von faulen Eiern. Wesernetz kontrolliert einmal im Jahr das Netz und die Leitungen nicht nur im Bremer Stadtgebiet, sondern auch in den umliegenden Gemeinden.

