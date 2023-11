Stand: 29.11.2023 14:33 Uhr Gegen "Angsträume": Polizei zeigt mehr Präsenz in Wilhelmshaven

Die Polizei hat mit Beginn der Adventszeit ihre Präsenz im Stadtzentrum von Wilhelmshaven erhöht. Rund um die Nordseepassage war es zuletzt vermehrt zu Straftaten und Belästigungen gekommen. Oberbürgermeister Carsten Feist (parteilos) hat eigenen Angaben zufolge von Bürgerinnen und Bürgern in zahlreichen Gesprächen erfahren, dass Gruppen junger Männer dort durch ihr dominantes Auftreten dafür sorgten, dass sich andere Menschen unwohl fühlten und deswegen einen Bogen um bestimmte Orte in der Innenstadt machten. Die Polizei spricht in diesem Zusammenhang von sogenannten Angsträumen. Dem wollen der Oberbürgermeister und die Polizei nun mit mehr Streifendiensten vor Ort begegnen. Es gab dazu bereits 2011 ein Konzept mit dem Namen "Wilhelmshaven sicher", das nun wieder angewendet werden soll.

