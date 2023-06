Stand: 09.06.2023 14:58 Uhr Gefangen im Watt: Frau versinkt bis zur Hüfte im Schlick

Im Landkreis Friesland ist eine Urlauberin im Watt stecken geblieben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 37-Jährige am Donnerstagnachmittag am Deich entlang vom Vareler Hafen nach Dangast gewandert. An einer unwegsamen Stelle ging sie in Richtung Watt. Sie betrat eine Fläche im Schlick - aus Unwissenheit, so die Polizei. Die Frau versank augenblicklich bis zur Hüfte. Sie konnte aber noch an ihr Handy gelangen und die Polizei rufen. Weil die Flut bereits einsetzte, mussten die Retter schnell handeln: Mit einem Polizeihubschrauber wurde die 37-Jährige aus dem Watt befreit und an Land geflogen.

