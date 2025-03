Stand: 20.03.2025 15:34 Uhr Fußgängerin wird bei Unfall in Oldenburg schwer verletzt

In Oldenburg ist eine Fußgängerin am Mittwochnachmittag von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Demnach fuhr ein 20-jähriger Transporter-Fahrer offenbar über eine rote Ampel, als eine 26-Jährige die Straße bei Grün überquerte. Ob der Fahrer tatsächlich über rot gefahren ist, müssten aber weitere Zeugenaussagen noch bestätigen, so ein Polizeisprecher. Die Frau wurde von dem Transporter erfasst und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt nun gegen den 20-jährigen Fahrer wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Ermittler bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0441) 790 41 15 mit Hinweisen zum Unfallgeschehen zu melden.

