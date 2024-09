Stand: 01.09.2024 11:23 Uhr Für Opfer der Nazi-Euthanasie: Neue Gedenkstätte in Vechta

Das Vechtaer Andreaswerk eröffnet heute eine "Gedenkstätte für die Menschenwürde". Der gemeinnützige Verein der Behindertenhilfe will damit an die 88 Menschen aus dem Landkreis Vechta erinnern, die in Wehnen bei Oldenburg Opfer der Nationalsozialisten geworden sind. Auf neun Infotafeln werden die Geschichten der Getöteten erzählt. Es gehe darum, den Opfern ihre Würde zurückzugeben und dafür zu sorgen, dass sich Geschichte nicht wiederholt, erklärte der Vorstandsvorsitzende des Andreaswerk, Matthias Warnking. Allein in der Heil- und Pflegeanstalt Wehnen bei Oldenburg wurden rund 1.500 Menschen durch die NS-Euthanasie ermordet.

Weitere Informationen "Euthanasie"-Programm: Die "Rassenhygiene" der Nationalsozialisten Hitlers "Euthanasie"-Erlass vom Oktober 1939 wird zum Todesurteil für Hunderttausende psychisch kranke und behinderte Menschen. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel NS-Zeit