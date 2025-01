Fünf Tote bei Unfall nahe Friesoythe - B401 weiter gesperrt Stand: 09.01.2025 08:05 Uhr Bei einem Unfall nahe Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) sind am frühen Mittwochabend ein Lkw-Fahrer und vier Insassen eines Transporters gestorben. Beide Fahrzeuge brannten aus. Die B401 ist seither gesperrt.

Der mit vier Handwerkern besetzte Transporter war nach NDR Informationen beim Versuch auf der Bundesstraße in Sedelsberg zu überholen, frontal mit dem Lastwagen kollidiert. Daraufhin gingen laut Polizei beide Fahrzeuge in Flammen auf. Alle Beteiligten starben an der Unfallstelle. Die B401 war am Morgen wegen der Bergungsarbeiten weiter zwischen Sedelsberg und der Abzweigung Kolonie Sedelsberg gesperrt - sie wird voraussichtlich am späten Vormittag freigegeben.

VIDEO: Fünf Tote bei schwerem Unfall auf der B401 (3 Min)

Staatsanwaltschaft Oldenburg soll Umstände klären

Nach dem Unfall war die Lage zunächst unübersichtlich. Erste Angaben zum Unfall stammten demnach von Augenzeugen. Der Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens habe offenbar noch versucht, den Aufprall zu verhindern, dies aber nicht mehr geschafft, sagte eine Polizeisprecherin. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg sei bereits informiert, um die genauen Umstände zu klären.

Noch keine Angaben zu Identität der Verstorbenen

Genauere Angaben etwa zu Alter und Herkunft der fünf verstorbenen Männer machte die Polizei zunächst nicht. Nach Informationen von NDR Niedersachsen sollen sie aus der Region stammen.

