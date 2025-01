Unfall auf B401 bei Friesoythe: Identität der fünf Toten geklärt Stand: 09.01.2025 13:08 Uhr Nach einem schweren Unfall mit einem Lkw und einem Transporter auf der B401 nahe Friesoythe ist die Identität der Verstorbenen geklärt. Neben einem Mann aus Cloppenburg starben vier Mitarbeiter einer Baufirma aus Werlte.

Bei dem Fahrer des Lastwagens handelte es sich der Polizei zufolge um einen 58-jährigen Mann, der für einen Futtermittelhersteller unterwegs war. In dem Pritschenwagen saßen demnach ein 49-Jähriger, ein 26-Jähriger und ein 20-Jähriger aus Werlte sowie ein 61-Jähriger aus Börger. Die Angehörigen seien informiert worden, teilte die Polizei mit. Die Mitarbeiter der Baufirma haben nach NDR Informationen heute freibekommen. Der Lkw und der Transporter waren am Mittwoch im Feierabendverkehr auf der Bundesstraße 401 in Sedelsberg frontal zusammengestoßen, woraufhin beide Fahrzeuge Feuer fingen und ausbrannten.

Videos 3 Min Fünf Tote bei schwerem Unfall auf der B401 Bei Friesoythe sind ein Kleinlaster und ein Handwerkerwagen frontal ineinander gefahren. Beide Fahrzeuge gingen in Flammen auf. (09.12.2024) 3 Min

Ursache für Unfall doch kein Überholversuch

Die Polizei war zunächst davon ausgegangen, dass der Pritschenwagen bei einem Überholversuch mit dem Lkw kollidiert war. Das habe sich jedoch nicht bestätigt. Aufgrund mehrerer Zeugenaussagen habe der Unfallhergang inzwischen rekonstruiert werden können, so die Polizei. Weshalb der Wagen letztlich in den Gegenverkehr geraten war, sei unklar. Weitere Ermittlungen werde es nicht geben.

B401 bei Sedelsberg bis in den Abend gesperrt

Die Bundesstraße 401 zwischen Sedelsberg und der Abzweigung Kolonie Sedelsberg ist seit dem frühen Mittwochabend gesperrt. Ursprünglich sollte die Sperrung am späten Donnerstagvormittag aufgehoben werden. Die Arbeiten an der Unfallstelle verzögern sich aber laut Polizei - am Abend soll die Strecke wieder freigegeben werden.

