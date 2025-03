Stand: 14.03.2025 12:51 Uhr 19-Jährige bei Sturz in Biogasanlage lebensgefährlich verletzt

Eine Mitarbeiterin einer Wartungsfirma ist am Donnerstagvormittag auf einem Hof in Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) lebensgefährlich verletzt worden. Der Polizei zufolge war die 19-Jährige auf dem Dach einer Biogasanlage im Einsatz, als sie hinein stürzte. Sie wurde geborgen und reanimiert. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus. Warum sie in die Anlage fiel und ob sie alleine auf dem Dach war, ist der Polizei zufolge unklar. Die Beamten gehen von einem Betriebsunfall aus.

