Stand: 05.03.2025 08:38 Uhr Friedeburg: Auto stößt frontal gegen Lkw - Autofahrer stirbt

In Friedeburg (Landkreis Wittmund) ist ein Autofahrer bei einem Unfall ums Leben gekommen. Sein Wagen prallte nach Angaben der Polizei am Dienstagmittag frontal gegen einen Lastwagen. Warum es zu der Kollision kam, ist demnach noch unklar. Der 47-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle. Der 54 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde laut Polizei schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten ihn aus seiner Fahrerkabine. Er kam mit einem Hubschrauber in eine Klinik. Die Straße Hohemoor war den Angaben zufolge nach dem Unfall mehrere Stunden gesperrt.

