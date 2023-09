Stand: 21.09.2023 07:30 Uhr Frau schlitzt aus Ärger über Möbelhaus Sofas auf - und muss zahlen

Eine Frau aus Varel im Landkreis Friesland hat in einem Möbelhaus in Altjührden (Landkreis Friesland) immer wieder teure Polstermöbel aufgeschlitzt. Die 57-Jährige bestritt die Taten, doch das Amtsgericht Varel und in zweiter Instanz das Landgericht Oldenburg sahen die Taten durch Videoaufnahmen bewiesen. Diese Videoüberwachung hatte das friesische Möbelhaus eingerichtet, nachdem an mehreren Tagen teure Ledersofas und andere Sitzmöbel im Ausstellungsraum aufgeschlitzt worden waren. An einem Tag waren so mehr als 6.000 Euro Schaden entstanden. Anlass für die Taten der 57-Jährigen war anscheinend ein Streit mit dem Möbelhaus über einen Kaufvertrag. Das Landgericht Oldenburg verhängte eine Geldstrafe über 2.400 Euro.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 21.09.2023 | 06:30 Uhr