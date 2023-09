Stand: 13.09.2023 10:54 Uhr Frau mit Messer attackiert: Erneut Gewalttat im Landkreis Diepholz

In der Nacht zu Mittwoch hat ein zunächst unbekannter Mann auf dem Mc-Donalds-Parkplatz in Sulingen (Landkreis Diepholz) eine 30-jährige Frau angegriffen und mit einem Messer schwer verletzt. Zeugen kamen der Frau zu Hilfe und verhinderten Schlimmeres. Sie wurde mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Anhand seines Autokennzeichens konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter schnell ermitteln. Er ist aber seit der Tat untergetaucht. Nach ihm wird intensiv gefahndet. Nur wenige Kilometer entfernt, in Barenburg, war erst am Sonntag eine 17-Jährige getötet worden. Die Polizei prüft nach eigenen Angaben, ob ein Zusammenhang zwischen beiden Taten bestehen könnte.

