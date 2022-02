Frachter mit 4.000 VW-Autos gerät im Atlantik in Brand Stand: 18.02.2022 10:38 Uhr Auf dem Atlantik ist ein Frachter mit Autos der Volkswagen-Gruppe in Brand geraten. Die "Felicity Ace" war auf dem Weg von Emden in die USA. Die Bergung des Schiffes soll nun geprüft werden.

Wie viele Autos von dem Brand betroffen sind und wie hoch der Schaden für VW ist, wisse noch niemand so genau, sagte ein Sprecher des Wolfsburger Autokonzerns dem NDR in Niedersachsen. Medien berichten von etwa 4.000 Fahrzeugen des Unternehmens. Die unter der Flagge von Panama fahrende "Felicity Ace" treibt zurzeit antriebslos südwestlich der Azoren auf dem Atlantik. Ein Sprecher der portugiesischen Marine beschrieb die Lage des Schiffes am Freitag als stabil. Die Gefahr, dass Treibstoff in Brand gerate oder aus dem Schiff ins Meer gelange, bestehe derzeit nicht.

22 Besatzungsmitglieder sind in Sicherheit

Laut Berichten in portugiesischen Medien war der Brand bereits am Mittwoch ausgebrochen. Das Schiff hatte am 10. Februar den Hafen in Emden verlassen und befand sich auf dem Weg nach Davisville im US-Bundesstaat Rhode Island, als aus bislang ungeklärter Ursache auf einem der Autodecks Feuer ausbrach. Die 22 Besatzungsmitglieder haben laut dem Marine-Sprecher das fast 200 Meter lange, im Jahr 2005 gebaute Schiff aufgegeben und wurden in Sicherheit gebracht.

Ablauf von Bergung noch unklar

Ein Patrouillenboot der Marine ist nach Informationen der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa bei dem Frachter. In Kürze werden dort auch Experten eines niederländischen Bergungsunternehmens erwartet. Sie sollen prüfen, ob sich die "Felicity Ace" zu einem Hafen schleppen lässt. VW steht nach Angaben des Sprechers in engem Kontakt zu der Reederei. Der Konzern versuche selbst erst einmal Informationen zu bekommen. Deshalb machte der Sprecher auch keine Angaben über die genaue Anzahl der Autos auf dem Frachter. Sprecher der Konzerntöchter erklärten allerdings, dass sowohl Fahrzeuge der Marke Audi als auch 1.100 Porsche sowie Autos weiterer VW-Marken an Bord des Frachters seien.

