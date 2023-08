Stand: 17.08.2023 07:31 Uhr Fleischspieße auf dreckiger Ladefläche: Transporter gestoppt

Die Polizei hat in Bakum im Landkreis Vechta erneut einen Kühltransporter angehalten, der tiefgefrorene Fleischspieße transportierte. Diese wurden laut Polizei "unsachgemäß" befördert. Demnach lagen die Spieße "ungeschützt auf einer total verschmutzten Ladefläche". Zudem sei eine Sackkarre genau an die Stelle geschoben worden, wo ein Loch in der Schutzfolie war. Dadurch sei das Fleisch mit der Karre direkt in Kontakt geraten, sagte ein Sprecher der Polizei. Gegen die verantwortliche Firma und den Fahrer aus Bremen wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Erst vor zwei Wochen hatte die Polizei in der Region einen ähnlich unhygienischen Fleischspieß-Transport gestoppt.

Weitere Informationen "Gravierende Mängel": Polizei stoppt Fleischspieß-Transporter Die Spieße lagen unverpackt auf einer verunreinigten Ladefläche. Außerdem lag eine dreckige Sackkarre auf den Spießen. (02.08.2023) mehr

