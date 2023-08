Stand: 02.08.2023 18:47 Uhr "Gravierende Mängel": Polizei stoppt Fleischspieß-Transporter

Bei der Kontrolle eines Transporters mit Fleischspießen bei Bakum (Landkreis Vechta) hat die Polizei am Mittwoch "gravierende Mängel" festgestellt. Die Beamten stoppten einen 49-jährigen Mann aus Hamburg, der mit seinem Kühltransporter Fleisch an örtliche Imbissbetriebe liefern wollte. Die rund 15 gekühlten Fleischspieße seien zwar in Frischhaltefolie gewickelt gewesen, hätten aber nicht in Kunststoff-Boxen, sondern auf der verunreinigten Ladefläche des Transporters gelegen, hieß es von der Polizei. Auf den Fleischspießen sei eine verdreckte Sackkarre gestapelt gewesen. Zudem habe der Mann keinen Arbeitsnachweis vorlegen können. Er muss nun mit einem Bußgeld rechnen. Außerdem hat die Polizei die Lebensmittelkontrollbehörde verständigt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 02.08.2023 | 15:00 Uhr