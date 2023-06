Stand: 30.06.2023 12:58 Uhr Feuerwehren in Friedeburg üben auf Kavernengelände

Die Feuerwehren der Gemeinde Friedeburg (Landkreis Wittmund) üben am Samstag auf dem Kavernengelände in Etzel. Jedes Jahr wird an den verschiedenen Speicherbetrieben der Anlagen realitätsnah geübt. Sirenen werden ertönen und auch Rauch werde möglicherweise zu sehen sein, so ein Feuerwehrsprecher. Dabei handele es sich um ungefährlichen Übungsrauch. Die Übung wird von Samstagmorgen bis zum Mittag dauern. In dieser Zeit sind rund um das Kavernengelände in Etzel viele Einsatzfahrzeuge unterwegs. Autofahrer müssen mit Behinderungen rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 30.06.2023 | 06:30 Uhr