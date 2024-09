Stand: 25.09.2024 12:48 Uhr Feuerwehreinsatz in Bremen: Brand in Umspannwerk gelöscht

In Bremen ist am frühen Mittwochmorgen ein Brand in einem Umspannwerk im Stadtteil Findorff ausgebrochen. Betroffen war eine von drei großen Trafoanlagen. Laut einem Sprecher der Feuerwehr hatte sich der Trafo so stark erhitzt, dass Öl für die Kühlung der Anlage immer wieder Feuer fing. In der Folge sei es zu Lecks gekommen, durch die brennendes Öl austrat. Die Feuerwehr konnte nicht sofort mit den Löscharbeiten beginnen, da die Anlage unter Spannung stand, hieß es. Um die Anlage herunterzukühlen, schäumte die Feuerwehr sie deshalb ein. Nach etwa zwei Stunden sei der Brand gelöscht gewesen. Rund 150 Feuerwehrleute waren im Einsatz, hieß es. Verletzt wurde niemand, auch zu Stromausfällen sei es nicht gekommen. Die Trafoanlage wurde nach Angaben der Feuerwehr durch den Brand vollständig zerstört.

