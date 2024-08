Stand: 05.08.2024 11:29 Uhr Feuerwehr und Landwirt retten Kühe mit Radlader aus Kanal

Die Feuerwehr hat am Freitagmittag in Simonswolde (Landkreis Aurich) vier Kühe aus einem Kanal gerettet. Wie die Einsatzkräfte erst am Montag mitteilten, hatte ein aufmerksamer Autofahrer ein Tier in dem Gewässer entdeckt. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, waren bereits drei weitere Kühe in den Kanal gelaufen. Auch ein Rettungsboot war laut Feuerwehr im Einsatz. Zu Hilfe sei auch der Besitzer der Tiere gekommen. Mit einem Radlader habe er die Kühe wieder an das Ufer gezogen.

Weitere Informationen Mein Einsatz - der Feuerwehr-Podcast von NDR Niedersachsen Explosion im Chemiewerk oder Waldbrand: Feuerwehrfrau Märit Heuer und NDR Reporter Torben Hildebrandt sprechen über spannende Feuerwehr-Einsätze. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min