Feuerwehr in Wilhelmshaven wehrt sich gegen falsche Notrufe

Die Feuerwehr in Wilhelmshaven wehrt sich per Anzeige und Strafantrag gegen falsche Notrufe. Am Montagabend hätten die Einsatzkräfte einen Notruf per App erhalten und seien zum dritten Mal binnen zehn Tagen wegen eines angeblichen Gasaustritts alarmiert worden, teilte die Stadt mit. Am Einsatzort angekommen, stellten die Rettungskräfte fest, dass es sich um einen falschen Notruf handelte. Nach und nach trafen dann auch noch mehr als 20 Lieferdienste von Restaurants aus der Stadt ein, um angeblich bestellte Ware auszuliefern. Als verantwortungslos kritisierte Wilhelmshavens Feuerwehrchef Josef Schun den Missbrauch der Notruf-App. Denn während der Zeit, in der Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem vermeintlichen Einsatzort ausrücken, stünden die Einsatzkräfte nicht für Notfälle zur Verfügung. Außerdem bestehe bei Fahrten mit Einsatzfahrzeugen ein 20-fach erhöhtes Risiko eines schweren Unfalls, das hier bewusst in Kauf genommen werde.

