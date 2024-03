Stand: 05.03.2024 19:48 Uhr Feuer in Wohnhaus: 91-Jährige tot aufgefunden

Rettungskräfte haben bei einem Feuer in einem Haus in Emden eine 91 Jahre alte Frau tot aufgefunden. Die Polizei ermittelt, die Todesursache ist nach Angaben einer Sprecherin unklar. Mehrere Medien hatten zuvor über den Brand in Emden berichtet. Demnach hatte ein Pflegedienst beim Betreten des Hauses am Montag Brandgeruch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte fanden dann die leblose Seniorin.

