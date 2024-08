Stand: 25.08.2024 12:32 Uhr Feuer in Lamstedt: Lagerhalle von Wohnmobil-Händler brennt

In Lamstedt (Landkreis Cuxhaven) ist auf dem Betriebsgelände eines Wohnmobil-Händlers ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben einer Feuerwehrsprecherin war eine Lagerhalle des Betriebes am Morgen in Brand geraten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Wegen der Rauchentwicklung werden Anwohnerinnen und Anwohner gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Laut Feuerwehr wurde niemand verletzt. Wann die Löscharbeiten abgeschlossen sein werden, konnte die Sprecherin nicht sagen. Auch die Schadenshöhe ist unklar.

