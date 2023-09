Feuer im Beachclub Nethen: Hunderttausende Euro Schaden Stand: 25.09.2023 12:10 Uhr Ein Feuer hat den Beachclub Nethen (Landkreis Ammerland) am frühen Montagmorgen zum Teil zerstört. Wegen des großen Schadens ist der Bade- und Wasserskibetrieb bis auf Weiteres eingestellt.

Nach Angaben eines Sprechers der Feuerwehr war der Brand in den Mülltonnen an einem großen Lager ausgebrochen. Die Flammen hatten demnach auch schon auf das Hauptgebäude übergegriffen. Die rund 60 Einsatzkräfte konnten noch verhindern, dass das Gebäude, in dem sich Gastronomie, Duschen und Umkleiden befinden, vollständig abbrennt. Jedoch sei der Schaden durch Löschwasser und Ruß groß, hieß es. Auch Teile des Außenbereichs wurden beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Ursache für Feuer im Beachclub noch unklar

Die Polizei geht jedoch von einem hohen sechsstelligen Schaden aus. In den sozialen Medien teilte der Beachclub Nethen mit, wegen des Schadens auf dem Gelände nicht öffnen zu können. Weshalb das Feuer ausgebrochen ist, ist nach Polizeiangaben noch unklar. Brandsachverständige haben die Arbeit aufgenommen. Der Geschäftsführer des Beachclubs hatte sich den Angaben zufolge nach einer automatischen Alarm-Nachricht wegen einer fehlenden Netzwerkverbindung bei der Polizei gemeldet. Er hatte einen Einbruch vermutet. Ein Polizist entdeckte dann den Brand.

