Stand: 25.09.2023 09:23 Uhr Feuer im Beachclub Nethen: Hunderttausende Euro Schaden

Am frühen Montagmorgen sind Teile vom Beachclub Nethen an einem See im Ammerland abgebrannt. Laut Polizei wurde das Hauptgebäude des Gastronomiebetriebs mindestens zur Hälfte zerstört. Dort befanden sich der Küchen- und der Sitzbereich für die Gäste. Auch Teile des Außenbereichs wurden beschädigt. Laut Polizei hatte sich einer der Betreiber des Beachclubs nach einem Alarm wegen einer fehlenden Netzwerkverbindung bei der Polizei gemeldet. Er hatte einen Einbruch vermutet. Ein Polizist entdeckte dann den Brand. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Verletzt wurde niemand, die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei geht von einem hohen sechsstelligen Sachschaden aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.09.2023 | 06:30 Uhr