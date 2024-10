Stand: 10.10.2024 13:31 Uhr Festnahme nach versuchtem Totschlag am Busbahnhof Oldenburg

Nach einem lebensgefährlichen Angriff Ende September am Busbahnhof in Oldenburg hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 20-Jährige sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittler werfen dem Mann vor, am 30. September einen 18-Jährigen fast getötet zu haben. Nach Angaben der Polizei soll der Verdächtige den jungen Mann geschlagen und ihn mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt haben. Inzwischen besteht laut Polizei keine Lebensgefahr mehr. Der mutmaßliche Täter flüchtete zunächst. In einer ersten Polizeimeldung hieß es, dass drei Männer an der Tat beteiligt gewesen seien. Hintergrund der Tat könnte nach Angaben der Polizei ein Streit vom Vortag unter den Beteiligten gewesen sein.

