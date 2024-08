Stand: 06.08.2024 08:44 Uhr Falschparker mit Säbel bedroht: Streit eskaliert

In Bremerhaven ist ein Streit um ein falsch parkendes Auto eskaliert. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hatten am Freitag drei Männer in einem Auto vor einem Haus in Bremerhaven-Lehe gehalten. Anwohner waren darüber offenbar so wütend, dass es zu einer Schlägerei kam. Einer der Beifahrer bedrohte dabei die Hausbewohner mit einem Wagenheber, ein Anwohner holte daraufhin einen Säbel aus seiner Wohnung. Laut Polizei zerkratzte er damit das Auto und bedrohte die Insassen. Mehrere Personen wurden leicht verletzt. Die Beteiligten müssen laut Polizei nun mit Anzeigen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung rechnen.

