Stand: 01.07.2024 08:49 Uhr Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck im Nordwesten

Die Polizei warnt vor falschen Wasserwerkern. In Wildeshausen (Landkreis Oldenburg) wurde am Freitag eine 82-jährige Frau Opfer von Trickdieben. Unter dem Vorwand, Wasserleitungen überprüfen zu müsse, klingelte zunächst ein Mann an der Haustür der Geschädigten und lenkte die Frau ab, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Danach betrat ein zweiter Täter die Wohnung und erbeutete Schmuck im Wert von rund 2.900 Euro. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Am Samstag war ein falscher Wasserwerker in Emden (Ostfriesland) unterwegs. Eine 85-jährige Frau, die durch das Verhalten des Mannes misstrauisch wurde, forderte den Mann zum Verlassen des Hauses auf. Auch er konnte unerkannt entkommen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer (04431) 941-0 bzw. bei der Polizei Emden unter der Telefonnummer (04921) 891-0 zu melden.

Weitere Informationen Falsche Handwerker bestehlen Seniorin in Helmstedt Die Unbekannten hatten sich der Frau als angebliche Wasserwerker vorgestellt. Nach dem Besuch fehlten Schmuck und Bargeld. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min