Stand: 29.08.2024 15:26 Uhr Falsche Polizisten betrügen Senioren um mehr als 200.000 Euro

Eine Frau und ein Mann aus dem Landkreis Leer haben zusammen rund 250.000 Euro an Betrüger verloren. Nach Angaben der Polizei hatten die Täter eine 89-Jährige aus Moormerland über viele Tage angerufen und sich als Polizisten ausgegeben. Sie gaben vor, dass in der Nachbarschaft oft eingebrochen würde: Sie solle ihre Wertsachen zusammenpacken und vor die Haustür stellen, Polizisten würden sie dann abholen. Am Dienstag gab die Frau dem Druck nach - und die Täter entkamen mit Schmuck im Wert von mehr als 100.000 Euro. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (04954) 95 54 50 an. Am Donnerstag zeigte die Tochter eines 87-Jährigen aus Weener eine ähnliche Tat bereits aus dem Juli an. Er war laut Polizei auf die gleiche Masche hereingefallen: Der Inhalt seiner Tasche vor der Haustür war demnach Gold im Wert von 150.000 Euro.

