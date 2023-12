Stand: 07.12.2023 13:24 Uhr Fahrzeug kollidiert mit Pfau - Vogel bricht sich einen Flügel

Ein ausgewachsener Pfau ist am Dienstagnachmittag in Schortens (Landkreis Friesland) von einem Fahrzeug angefahren worden. Nach Polizeiangaben brach sich das Tier dabei einen Flügel und wurde am Kopf verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin sei weitergefahren, ohne sich um den Vogel zu kümmern. Eine weitere Autofahrerin sah den Pfau etwas später hilflos auf der Straße sitzen und brachte ihn zu einem Tierarzt nach Jever. Der Besitzer suchte unterdessen nach seinem ausgebrochenen Vogel, fand auf der Straße aber nur noch ein paar Pfauen-Federn. Als er die Tierärzte abtelefonierte, stieß er schließlich auf den behandelnden Veterinär. Die Polizei bittet den Fahrer oder die Fahrerin des Unfallfahrzeugs sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04461) 74 490 zu melden.

