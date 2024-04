Stand: 15.04.2024 10:37 Uhr Fahrstuhl bleibt stecken: Feuerwehr befreit Person in Aurich

Die Feuerwehr Aurich musste am Wochenende eine eingeschlossene Person aus einem Fahrstuhl befreien. Wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte, war sie am Samstagmittag im Aufzug eines Wohnhauses in der Graf-Ulrich-Straße gefangen. Der Fahrstuhl war stecken geblieben. Glücklicherweise stand die Kabine im Fahrstuhlschacht fast ebenerdig zum Kellergeschoss. So konnte die Feuerwehr die Tür mit entsprechendem Werkzeug schnell öffnen. Verletzt wurde niemand. Weitere Details zur Person und dazu, wie lange sie im Aufzug gefangen war, nannte die Feuerwehr nicht.

