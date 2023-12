Stand: 01.12.2023 09:51 Uhr Fahrer wird bei Unfall in Hude aus Auto geschleudert - und stirbt

Wenige Stunden nach einem schweren Unfall im Landkreis Oldenburg ist ein 35 Jahre alter Autofahrer im Krankenhaus gestorben. Der Mann sei am Donnerstagmittag in Hude in Richtung Delmenhorst unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus zunächst unklaren Gründen kam sein Wagen auf gerader Strecke von der Landstraße ab. Das Auto rammte mit dem Heck einen Baum und blieb auf einem Feld stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall aus dem Auto in einen Graben geschleudert. Ersthelfer zogen ihn dort heraus, so die Polizei.

