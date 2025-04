Stand: 19.04.2025 11:44 Uhr Fahranfänger mit Tempo 159 unterwegs - in der 50er-Zone

Ein 19-jähriger Fahranfänger ist in der Nacht zu Freitag in Bremen-Walle mit Tempo 159 erwischt worden - und zwar in einer 50er-Zone. Insgesamt stellte die Polizei Bremen am Gründonnerstag und Karfreitag zahlreiche Verstöße gegen geltende Tempolimits fest - vor allem in der Überseestadt. Die Polizei hatte ihre Kräfte mit mobilen Einsatzteams verstärkt, weil der Karfreitag in der Autoposer- und Tuning-Szene traditionell als sogenannter Carfreitag begangen wird. Von 120 überprüften Fahrzeughaltenden war nach Angaben der Polizei Bremen knapp die Hälfte zu schnell unterwegs. Zwölf der Fälle waren demnach so gravierend, dass Fahrverbote drohen.

