"Carfreitag": Polizei stellt zahlreiche Verstöße fest

Stand: 19.04.2025 13:58 Uhr

Am sogenannten Carfreitag hat die Polizei in Niedersachsen verstärkt Autoposer kontrolliert. Der Karfreitag ist bei Fahrern von PS-starken Autos sehr beliebt, gerade junge Fahrer fallen oft an dem Tag auf.