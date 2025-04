Stand: 17.04.2025 11:11 Uhr Fähren kollidieren vor Norddeich - Loch im E-Katamaran repariert

Im Norddeicher Hafen (Landkreis Aurich) sind am Mittwochvormittag zwei Inselfähren leicht aneinander gestoßen. Wie die Reederei Frisia bestätigt, hat der E-Katamaran beim Rückwärtsausparken eine andere Fähre beim Ablegen gestreift. Dabei entstand an dem E-Katamaran ein etwa 30 Zentimeter großes Loch an der Backbordseite oberhalb der Wasserlinie. Verletzt wurde demnach niemand, auch Schäden für die Umwelt gab es nach bisherigen Erkenntnissen keine. Der Schaden an der Fähre wurde bereits repariert, wie die Frisia mitteilt. Der Normalbetrieb könne deshalb wieder aufgenommen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.04.2025 | 08:30 Uhr