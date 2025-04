Stand: 11.04.2025 10:37 Uhr Explosionen in Jever: Polizei vermutet selbst gebaute Pyrotechnik

In Jever (Landkreis Friesland) hat es in den vergangenen Wochen immer wieder mehrere kleine Explosionen gegeben, zuletzt am Freitag. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um selbst gebaute Pyrotechnik handelte. In der Innenstadt und in der Nähe des Bahnhofs fanden die Beamten Überreste detonierter Gegenstände. Verletzt wurde laut Polizei bisher niemand. Weil der Umgang mit selbst gebauter Pyrotechnik für den Täter und auch andere gefährlich sein könne und es sich um eine Straftat handle, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Diese sollen sich bei der Polizei in Jever unter der Telefonnummer (04461) 744 90 melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 11.04.2025 | 06:30 Uhr