Stand: 26.02.2025 14:22 Uhr Zwei Schwerverletzte bei Explosion von Gastherme in Oldenburg

Bei der Explosion einer Brenngastherme in einem Betrieb in Oldenburg sind am Montagvormittag zwei Mitarbeiter einer Installationsfirma schwer verletzt worden. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Wie die Polizei mitteilte, schwebt einer der Männer in Lebensgefahr. Die zwei Mitarbeiter waren dabei, die Gastherme eines Unternehmens in einem Industriegebiet zu warten, als es zu der Explosion kam. Die Ursache ist der Polizei zufolge noch unklar. Neben der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungskräfte im Einsatz.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.02.2025 | 19:00 Uhr