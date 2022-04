Stand: 10.04.2022 14:07 Uhr Erdgas-Auto beim Tanken explodiert: Wohl technischer Mangel

Beim Betanken eines Autos im ostfriesischen Wittmund ist am Sonnabend der Erdgas-Tank des Wagens explodiert. Der 56 Jahre alte Fahrer, der das Auto betankte, wurde leicht verletzt. Durch die Wucht der Detonation wurde er weggeschleudert und erlitt Schnittwunden an den Beinen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten gehen davon aus, dass ein technischer Mangel am Gastank des Autos Ursache für die Explosion war. Das Gelände der Tankstelle war zunächst von der Feuerwehr geräumt und abgesperrt worden. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

