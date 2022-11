Stand: 03.11.2022 09:02 Uhr Erdbeer-Themenpark kommt nach Niedersachsen

In diesem Freizeit- und Erlebnispark soll sich alles um Erdbeeren drehen: In Loxstedt bei Bremerhaven soll das erste sogenannte Karls Erlebnis-Dorf in Niedersachsen seine Tore öffnen. Der Investor Robert Dahl hat das vier Hektar große Gelände im Landkreis Cuxhaven bereits erworben. Investor Dahl und Loxstedts Bürgermeister Detlef Wellbrock (parteilos) zeigten sich zuversichtlich. Die Lage unweit der A27 vor den Toren Bremerhavens sei günstig. Es sollen bis zu 100 ganzjährige Arbeitsplätze entstehen. In den Themenparks rund um die Erdbeere locken nach Firmenangaben riesige Schau-Manufakturen jährlich mehr als sechs Millionen Besuchende in die fünf bereits bestehenden Parks. Wann sich die Tore in Loxstedt öffnen, darauf wollte sich der Investor noch nicht festlegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.11.2022 | 09:30 Uhr