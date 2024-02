Stand: 23.02.2024 15:50 Uhr Emden: Toter am Flugplatz entdeckt - Leiche wird obduziert

Nach dem Fund eines toten Mannes in der Nähe des Emder Flugplatzes soll der Leichnam rechtsmedizinisch untersucht werden. Wie die Polizei in Aurich am Freitag mitteilte, soll mit der Obduktion auch die Identität des Mannes festgestellt werden. Der Tote war am Mittwoch gefunden worden. Er lag nach Polizeiangaben in einem Graben auf dem Gebiet der Gemeinde Hinte im Landkreis Aurich. Eine Helikopter-Besatzung hatte den Leichnam entdeckt und die Polizei alarmiert. Warum der Mann, der im mittleren Alter sein soll, ums Leben kam, ist weiterhin nicht bekannt. Es lägen keine Hinweise auf eine Fremdeinwirkung vor, teilten die Beamten mit.

