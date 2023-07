Emden: Großbrand in Freibad - Polizei geht von Millionenschaden aus Stand: 11.07.2023 09:05 Uhr In Emden ist im Van-Ameren-Bad ein Großbrand ausgebrochen. Ein Gebäude steht in Flammen, die Ursache ist unklar. Der Schaden in dem Bürgerbad wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.

Gut 60 Feuerwehrleute waren am Dienstagmorgen weiter damit beschäftigt, das brennende Gebäude zu löschen, sagte ein Sprecher der Polizei. Demnach war das Feuer gegen 4 Uhr nachts ausgebrochen. Mittlerweile sei es unter Kontrolle. Verletzt worden sei niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf zwei Millionen Euro.

Brand in Freibad: Ursache ist unklar

Warum das Feuer in dem Freibad an der Kesselschleuse ausbrach, war zunächst unklar. Anwohner in Wolthusen, Klein- und Großfaldern, Herrentor und im Stadtzentrum werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Weil der Rauch die Sicht einschränken kann, sollten Autofahrer auf der A31 zwischen Emden-West und Emden-Ost vorsichtig fahren.

Schwimmbad kommt fast ohne öffentliche Gelder aus

Ob und wann das Schwimmbad den Betrieb wieder aufnehmen kann, ist noch nicht klar. Das Freibad ist ein besonderes in Emden: Es wird seit 30 Jahren als Bürgerbad betrieben. Ein Förderverein stemmt die Kosten ohne größere öffentliche Gelder und hat das Becken erst kürzlich saniert.

