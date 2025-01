Stand: 06.01.2025 14:10 Uhr Emden: Autofahrer wird bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

In Emden ist es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein Mann mit seinem Auto aus unbekannten Gründen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidiert. Der 41-jährige Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht, seine 39-jährige Beifahrerin blieb demnach unverletzt. Der Unfallverursacher sei laut Polizei vor Ort durch Ersthelfer aus dem Pkw gezogen und reanimiert worden. Er ist nach Polizeiangaben lebensgefährlich verletzt. Seine Identität ist der Polizei nicht bekannt.

