Elsfleth: Huntebrücke bekommt heute Ersatz Stand: 23.04.2024 07:24 Uhr Ende Februar war die Eisenbahnbrücke, die bei Elsfleth über die Hunte führt, bei einem Schiffsunfall zerstört worden. Heute kommt Ersatz. Bis zum Abend soll die Hilfsbrücke stehen.

Die Hilfsbrücke soll mithilfe eines Schwimmkrans eingesetzt werden, wie die Deutsche Bahn (DB) mitteilte. Die zwei 24 Meter langen Brückenteile mit einem Gewicht von jeweils 56 Tonnen waren laut eines Bahnsprechers Anfang April im Hafen von Elsfleth angekommen. Die Teile stammen aus einem Hilfsbrückenlager der DB in Konz (Rheinland-Pfalz). Sie dienen dazu, "bei laufendem Eisenbahnbetrieb alte Brücken instand zu halten oder neu zu bauen", heißt es auf der Webseite der Bahn. Auch der Bund lagere dort Notfallbrücken, die "nach schweren Unwettern und Katastrophen zum Einsatz kommen".

Videos 1 Min Elsfleth: Behelfsbrücke soll bis Ende April kommen Die neue Brücke ist jedoch kein vollwertiger Ersatz - denn im Schiffsverkehr wird es weiterhin erhebliche Probleme geben. (11.03.2024) 1 Min

Schiffsverkehr weiterhin eingeschränkt

Den Angaben zufolge soll die Brücke bei Elsfleth Ende April für den Schienenverkehr in Betrieb genommen werden. Allerdings lasse sich die Hilfsbrücke nicht für Schiffe öffnen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Außerdem sei die vorläufige Konstruktion 30 Zentimeter niedriger als die bisherige Brücke, teilte das Verkehrsministerium mit. Demnach werden Seeschiffe die Hunte an dieser Stelle also nach wie vor nicht passieren können. Und auch Binnenschiffe können die Brücke laut Verkehrsministerium nur durchfahren, wenn der Wasserstand niedrig genug ist.

Oldenburger Hafen am stärksten betroffen

Dies trifft vor allem den Oldenburger Hafen. Die Stadt Oldenburg und die dortige Hafenwirtschaftsgemeinschaft hatten bereits im März kritisiert, dass der Bau einer neuen Brücke womöglich Jahre dauern werde und der Schaden sich schnell auf eine zweistellige Millionenhöhe summieren könnte. Regionale Firmen hatten daher Anfang April einen schnelleren Neubau der beschädigten Eisenbahnbrücke bei Elsfleth gefordert.

Auch Verkehrsminister Lies fordert schnelleren Neubau

Auch Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hatte im März gesagt, dass die Planungen für einen Neubau deutlich beschleunigt werden müssten: "Wir werden jetzt die Voraussetzungen schaffen, hier nach der Rekordzeit, in der die Behelfsbrücke gebaut wird, auch eine neue Brücke in unserer sprichwörtlichen 'neuen Deutschlandgeschwindigkeit', die wir vom LNG-Terminal kennen, zu errichten", sagte er. Ein Binnenschiff hatte die Eisenbahnbrücke bei Elsfleth Ende Februar gerammt und irreparabel beschädigt.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 23.04.2024 | 08:00 Uhr