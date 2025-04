Stand: 09.04.2025 09:35 Uhr Brand bei Verpackungsfirma - Feuerwehreinsatz dauert Stunden

Feuerwehrleute haben am Samstag stundenlang einen Brand auf dem Gelände einer Verpackungsfirma in Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) gelöscht. Mehrere im Außenbereich lagernde Papierballen hatten am Abend Feuer gefangen, wie die Polizei mitteilte. Durch "unkontrollierten Funkenflug" seien weitere Ballen und andere Materialien in Brand geraten. Das Feuer breitete sich laut Polizei auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern aus. Wegen der starken Rauchentwicklung seien Anwohnerinnen und Anwohner gewarnt worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten, so die Polizei. Fast 100 Feuerwehrleute waren rund sieben Stunden im Einsatz. Sie verhinderten, dass die Flammen auf ein benachbartes Gebäude übergriffen. Bei dem Brand wurde laut Polizei niemand verletzt. Die Höhe des Schadens und die Brandursache sind unklar.

