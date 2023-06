Stand: 20.06.2023 17:35 Uhr Elfjährige stehlen Trecker und Güllefass - 7.500 Euro Schaden

Zwei Kinder haben in Schwaförden (Landkreis Diepholz) einen Traktor samt angehängtem Güllefass gestohlen und sind mit dem Gespann über Straßen, Feldwege und Äcker gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, endete die Spritztour der beiden Elfjährigen in der Ortschaft Mallinghausen, weil sich das Gespann beim Abbiegen verkeilt hatte. Die Kinder hätten zwar versucht, vom Unfallort zu fliehen, Zeugen konnten die beiden jedoch aufhalten. Nachdem die Polizei den Unfall aufgenommen hatte, konnten die Kinder ihren Eltern übergeben werden. Durch den Ausflug entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7.500 Euro. Weitere geschädigte Grundstückseigentümer der Treckerausfahrt werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (04271) 94 90 zu melden.

