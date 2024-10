Stand: 29.10.2024 11:12 Uhr Einfamilienhaus in Sandkrug wird durch Brand unbewohnbar

In Sandkrug im Landkreis Oldenburg ist am Dienstagmorgen ein Einfamilienhaus durch einen Brand unbewohnbar geworden. Das Feuer war gegen 5.00 Uhr in der Küche des Hauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Familie wurde durch ausgelöste Rauchmelder auf den Brand aufmerksam gemacht. Der 38-jährige Familienvater, seine 35-jährige Frau und ihr zehnjähriger Sohn brachten sich in Sicherheit und verständigten die Feuerwehr. 45 Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Die drei Familienmitglieder kamen vorsorglich in Krankenhäuser. Sie hatten Rauch eingeatmet. Durch die Flammen wurde das Haus erheblich beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 75.000 Euro. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Ermittler untersuchen die Ursache für den Brand.

