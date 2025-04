Stand: 14.04.2025 14:49 Uhr Einbruch in Tierheim in Wilhelmshaven: Mann will bei Hund übernachten

In Wilhelmshaven (Landkreis Friesland) ist ein Mann über einen Zaun geklettert und in das örtliche Tierheim eingebrochen. Laut Polizei wollte der 48-Jährige bei einem Hund übernachten. Mitarbeiter des Tierheims entdeckten den Mann am Montagmorgen und verständigten die Polizei. Als die Polizisten vor Ort eintrafen, habe sich der Mann gewehrt, die eingesetzten Beamten beleidigt und um sich getreten. Der Wilhelmshaven ist den Angaben zufolge polizeibekannt. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen gestellt, unter anderem wegen Hausfriedensbruch.

Schlagwörter zu diesem Artikel Wilhelmshaven