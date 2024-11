Stand: 24.11.2024 11:22 Uhr Ein Toter und zwei Verletzte bei Wohnhausbrand in Lohne

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lohne (Landkreis Vechta) ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist laut Polizei noch unklar. Die tote Person sei bislang nicht identifiziert, hieß es. Zwei Hausbewohner erlitten eine Rauchvergiftung und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache ist noch unklar. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war das Feuer in der Küche einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte bereits die ganze Wohnung.

