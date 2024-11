Stand: 24.11.2024 14:58 Uhr Ein Toter und drei Verletzte bei Wohnhausbrand in Lohne

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lohne (Landkreis Vechta) ist in der Nacht zu Sonntag ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden verletzt. Um wen es sich bei dem Toten handelt, ist laut Polizei noch unklar. Die tote Person sei bislang nicht identifiziert, hieß es. Anwohnerinnen und Anwohner sagten der Polizei, dass sie vor dem Ausbruch des Brandes einen lauten Knall wahrgenommen hatten. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war das Feuer in der Küche einer Wohnung in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte bereits die ganze Wohnung. Das Gebäude wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Lohne und der Polizei geräumt. Drei Hausbewohner atmeten giftige Rauchgase ein und kamen ins Krankenhaus. Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt.

